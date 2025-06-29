Kahramanmaraş’ın doğal simgelerinden Ahır Dağı, Onikişubat Belediyesi’nin çalışmalarıyla anlamlı bir görünüme kavuştu.

Belediye ekipleri tarafından dağın yüzeyine dev bir Türk bayrağı silueti kazındı. Milli birlik ve beraberlik duygularını yücelten bu özel proje, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Çalışmalar kapsamında dağın belirli bir yamacında yapılan şekillendirme ile uzaktan bakıldığında net bir şekilde görülebilen bayrak silueti oluşturuldu. Özellikle şehir merkezinden görülebilen bu dev Türk bayrağı, Kahramanmaraş’ın milli değerlere bağlılığının da bir simgesi haline geldi.

Projenin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı, bu çalışmanın hem şehrin siluetine estetik bir katkı sağladığını hem de gelecek nesillere milli ruhu aşılamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.