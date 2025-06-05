Kurban Bayramı yaklaşırken, hem kurban kesimi sırasında hem de tatil amaçlı yapılan yüzme aktivitelerinde meydana gelebilecek kazalara karşı uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Özel Markasi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Yönder, Aksu Haber aracılığıyla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Op. Dr. Yönder, özellikle kurban kesimi sırasında kullanılan kesici ve delici aletlerin ciddi el, kol ve tendon yaralanmalarına yol açabileceğini belirtti. Kurban kesiminin mutlaka bu konuda tecrübeli ve yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Yönder, "Amatör müdahaleler hem kişinin sağlığını hem de çevresindekileri riske atabilir. En sık karşılaştığımız bayram yaralanmaları, bıçakla oluşan kesiler ve derin doku zedelenmeleridir," dedi.

Bayram tatilinde serinlemek amacıyla yüzme alanlarını tercih eden vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yönder, özellikle yüzme bilmeyenlerin ve çocukların gözetimsiz suya girmemesi gerektiğini ifade etti. “Açık sularda yüzme sırasında düşme, burkulma, kırık ve omurilik zedelenmeleri gibi vakalarla karşılaşıyoruz. Bu tür kazalar ciddi sakatlıklara yol açabilir,” diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Erken müdahalenin hayati önem taşıdığını hatırlatan Yönder, bayram boyunca herhangi bir kaza durumunda vatandaşların zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti.

Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Op. Dr. Halil İbrahim Yönder, herkesin daha dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.