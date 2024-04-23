Malatya'da suç örgütü operasyonu Malatya'da suç örgütü operasyonu

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.
 

Kaynak: TRT HABER