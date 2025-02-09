Tüp bebek tedavisi ve kadın hastalıkları doğum uzmanı Opr. Dr. Huri Nigar Şahpaz Kurşun Özel Markasi Hastanesi Kadın Doğum polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Sağlık Sektörünün Öncü İsimlerinden Biri Olan Ve Deneyimli Kadrosuyla Kahramanmaraş Ve Bölgesine Hizmet Veren Özel Markasi Hastanesi Bünyesine Kazandırdığı Yeni Hekimlerle Gücüne Güç Katmaya Devam Ediyor.

Bu kapsamda tüp bebek tedavisi ve kadın hastalıkları doğum uzmanı Opr. Dr. Huri Nigar Şahpaz Kurşun Özel Markasi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Doktor Huri Nigar Şahpaz Kurşun Doğum Polikliniğinde bu alandaki her türlü hastalığı tedavi ettiklerini belirtti.