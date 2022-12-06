Ordu Üniversitesi tarafından yer tahsis edilen, yapım aşamasına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre yolu kenarında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastanesinin toplamda 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Kentin temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

Ordu Şehir Hastanesi'ne 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar tamamlandı. Farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor. Tüm bu çalışmalar bittiğinde ise şehir hastanesine 8 farklı noktadan ulaşım imkanı olacak.