Kandıl mevkiinde gerçekleştirilen temizlik çalışması, yoğun bir katılımla büyük yankı uyandırdı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz gibi önemli isimlerin yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüleri ve çok sayıda öğrenci de etkinliğe katılarak orman temizliğine destek verdi.

Bu anlamlı birliktelik, doğa konusunda ortak bir sorumluluk bilincinin oluşmasına katkı sağladı.

Etkinlikte yapılan Açıklamalarda, ormanların ekolojik dengedeki hayati rolü ve korunmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatılarak katılımcılarda farkındalık oluşturuldu.