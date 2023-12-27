6 Şubatta meydana gelen asrın felaketi sonrası orta hasarlı binaların durumlarıyla ilgili süreç devam ederken, orta hasarlı bina mağdurları platformu çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü binası önünde toplanarak düdüklü eylem gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu tarafından düzenlenen eyleme ellerinde pankartlarla katılanlar ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar çaldıkları düdükle seslerini duyurmaya çalıştı.

Vatandaşlar ellerindeki temsili tapuları çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü binasının önüne bırakarak eylemlerini sonlandırdılar.