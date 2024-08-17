Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, katıldığı bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve orta hasarlı binalarla uygun olmayan alanların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Görgel, orta hasarlı binaların güçlendirme süreçlerinin devam ettiğini ve bu süreçle ilgili ruhsatlandırma çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti. Ayrıca fay hattıyla ilgili beklenen rapora da dikkat çeken Başkan Görgel, alınması gereken tüm tedbirlerin raporun ardından uygulanacağını ifade etti.

Başkan Görgel, sürecin titizlikle takip edildiğini ve şehir güvenliği için gerekli adımların atılacağını vurguladı.