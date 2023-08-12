Orta hasarlı binaların ne olması gerektiğini Aksu Haber’e değerlendiren Vatandaşların birçoğu güçlendirilerek yıkılmaması gerektiğini savunurken bir kısım vatandaş ise orta hasarlı binaların yorulduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi.