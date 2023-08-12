KMTSO Yönetimiyle Bir Araya Gelerek İstişarelerde Bulundular KMTSO Yönetimiyle Bir Araya Gelerek İstişarelerde Bulundular

Orta hasarlı binaların ne olması gerektiğini Aksu Haber’e değerlendiren Vatandaşların birçoğu güçlendirilerek yıkılmaması gerektiğini savunurken bir kısım vatandaş ise orta hasarlı binaların yorulduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi.