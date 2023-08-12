Orta hasarlı binaların ne olması gerektiğini Aksu Haber’e değerlendiren Vatandaşların birçoğu güçlendirilerek yıkılmaması gerektiğini savunurken bir kısım vatandaş ise orta hasarlı binaların yorulduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi.
Orta hasarlı binaların ne olması gerektiğini Aksu Haber’e değerlendiren Vatandaşların birçoğu güçlendirilerek yıkılmaması gerektiğini savunurken bir kısım vatandaş ise orta hasarlı binaların yorulduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi.
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