Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan Ortak Alan Karma Sergisi, 20 Kasım 2024 tarihinde sanatseverlerle buluştu.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ile Prof. Dr. Nuri Kahveci, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış gününde yoğun bir katılımın gerçekleştiği sergi, sanatseverlerden büyük beğenisini toplayan sergi, Güzel Sanatlar Fakültesinin farklı bölümlerinden katılan 17 öğretim elemanının eserlerini bir araya getirerek disiplinler arası diyalogları ve kolektif yaratımın gücünü vurguluyor. Resim, Tekstil ve Moda Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinden Adem Çelik, Ali Koç, Cavit Polat, Hatice Kübra Arıkan, Mehmet Akif Kaplan, Mehmet Aksoy, Mehmet Ali Büyükparmaksız, Meltem Özsan, Mustafa Oğuz Gök, Münüre Şahin, Nazif Gür, Rabia Demir, Semih Kaşıkçı, Tuncay Koçay, Yasemin Yasa, Yeşim Ermiş ve Yunus Kaya’nın katkılarıyla hazırlanan sergi, ziyaretçilere geniş bir yelpazede sanatsal üretimi deneyimleme fırsatı sunuyor.

Sergi koordinatörleri Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Koçay, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aksoy ve Arş. Gör. Dr. Semih Kaşıkçı, açılışta yaptıkları konuşmada serginin, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirerek ortak bir yaratım alanı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Katılımcılar, sergide yer alan eserlerin bireysel anlatılarla kolektif bir ruhu nasıl harmanladığını keşfetme şansı buldu.

Sanatseverler sergiyi 6 Aralık 2024 tarihine kadar KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edebilir. Ortak Alan Karma Sergisi, yalnızca Güzel Sanatlar Fakültesinden değil, kent genelinden de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.