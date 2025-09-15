Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Oktay Belkırık idaresindeki 25 DU 159 plakalı traktör, Erdoğdu köyünde tarla kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarca kanaldan çıkarılan Belikırık, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Belikırık, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.