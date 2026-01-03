2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askerî öğrenci adayları, “MSÜ başvuruları başladı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak resmi takvim doğrultusunda MSÜ başvuruları, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru ekranı, yalnızca ÖSYM’nin ilan ettiği tarihlerde aktif oluyor; takvim öncesinde başvuru yapılamıyor.

MSÜ Sınavı Neden Önemli?

MSÜ sınavı; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için ilk aşamadır. Sınav puanı; fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık kontrollerine çağrılmada belirleyici rol oynar.

MSÜ Başvuruları Nereden Yapılıyor?

MSÜ başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet ile sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurabiliyor.

MSÜ Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) Başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

AİS'e giriş yapılır.

MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı seçilir.

Başvuru formu doldurulur.

Sınav ücreti belirtilen yöntemlerle ödenir.

Başvuru onaylanır.

Sık Sorulan Sorular

MSÜ başvuru ekranı açıldı mı?

Başvurular 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

MSÜ başvurusu nereden yapılır?

Yalnızca ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden.

Kimler başvurabilir?

ÖSYM ve MSB tarafından belirlenen şartları taşıyan adaylar.

Başvuru ücreti ne kadar?

Ücret, başvuru kılavuzunda ilan edilir.

MSÜ puanı YKS yerine geçer mi?

Hayır. MSÜ, YKS’den bağımsızdır ve sadece MSÜ sürecinde kullanılır.