Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, oto gazda 67 kuruş zamlanacak.

Sözcü'nün haberine göre, bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,99 TL’ye, Ankara’da 24,35 TL’ye, İzmir’de 24,38 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,11 TL’ye, Ankara’da 22,50 TL’ye, İzmir’de 22,52 TL’ye yükselecek.

Önceki gün 21,50 seviyesinden günü kapatan dolar/TL, dün 23,17 seviyesini görmüştü.