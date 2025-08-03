Kaza Yeri: Uşak-İzmir Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında, bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. 07 CAF 757 plakalı otobüs, Ali G. yönetiminde seyir halindeyken, Arif Öztürk (58) idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Karı Koca Olaydan Sağ Kurtulamadı

Kazada otomobilde bulunan:

Arif Öztürk (58)

Eşi Ayşe Öztürk (59)

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Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arif ve Ayşe Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir Yaralının Durumu Ağır

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otopsi İçin Cenazeler İzmir'e Gönderildi

Hayatını kaybeden Arif ve Ayşe Öztürk çiftinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.