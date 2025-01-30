Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saat 18.30 civarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, Adana batı gişelerine yakın bir noktada, Salih Güner’in (70) kullandığı 33 ARM 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevredekiler hemen durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4'ü çocuk olmak üzere 5 yaralıyı çevredeki hastanelere sevk etti.

Ne yazık ki, sürücü Salih Güner ve yolcu Bozan Altuntaş (75), kazanın hemen ardından yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.