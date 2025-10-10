Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardaki 2 jandarma şehit oldu.

Şehit olan jandarma personellerinin göreve gittiği öğrenildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde diğer otomobildeki 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.