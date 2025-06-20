Kahramanmaraş TAG Otoyolu’nda tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında olası bir facia son anda önlendi.

Edinilen bilgilere göre, TAG Otoyolu Çöçelli rampasında 27 AGL 523 plakalı yakıt tankeri ile 63 AU 704 plakalı gübre yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker kabini adeta paramparça oldu.

Kazayı her iki aracın sürücüsü de yara almadan atlatırken, yakıt tankerinin boş olması muhtemel bir patlamayı ve büyük bir faciayı engelledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.