Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Yayınlanan kararın kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilecek üç yıllık bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

EN BÜYÜK BÜTÇE MALİYEYE

Buna göre, 2025 yılında kamu kurumları arasında en büyük bütçeyi toplam 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656 bin TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı.

Bütçeden en büyük ikinci payı Milli Eğitim Bakanlığı ve üçüncü olarak da Sağlık Bakanlığı elde etti.

İDARELER VE TOPLAM ÖDENEKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi / 16 milyar 946 milyon 326 bin TL

Cumhurbaşkanlığı / 16 milyar 928 milyon 146.000 TL

Anayasa Mahkemesi / 789 milyon 466 bin TL

Yargıtay / 4 milyar 10 milyon 716 bin TL

Danıştay / 2 milyar 389 milyon 43 bin TL

Hakimler ve Savcılar Kurulu / 1 milyar 187 milyon 203 bin TL

Sayıştay / 3 milyar 259 milyon 505 bin TL

Adalet Bakanlığı / 270 milyar 637 milyon 731 bin TL

Milli Savunma Bakanlığı / 623 milyar 899 milyon 190 bin TL

İçişleri Bakanlığı / 96 milyar 401 milyon 694 bin TL

Dışişleri Bakanlığı / 39 milyar 35 milyon 706 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı / 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656. bin TL

Milli Eğitim Bakanlığı / 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin TL

Sağlık Bakanlığı / 1 trilyon 17 milyar 383 milyon 129 bin TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / 144 milyar 162 milyon 221 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı /407 milyar 10 milyon 627 bin TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / 33 milyar 956 milyon 447 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı / 38 milyar 361 milyon 825 bin TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / 64 milyar 643 milyon 236 bin TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / 82 milyar 740 milyon 622 bin TL

Ticaret Bakanlığı / 56 milyar 173 milyon 318 bin TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı / 231 milyar 922 milyon 274 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı / 223 milyar 824 milyon 252 bin TL

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / 380 milyon 778 bin TL

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı / 28 milyar 896 milyon 461 bin TL

Jandarma Genel Komutanlığı / 261 milyar 262 milyon 624 bin TL

Sahil Güvenlik Komutanlığı / 16 milyar 766 milyon 308 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü / 416 milyar 426 milyon 543 bin TL

Diyanet İşleri Başkanlığı / 130 milyar 119 milyon 153 bin TL

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / 250 milyar 466 milyon 260 bin TL

Gelir İdaresi Başkanlığı / 47 milyar 519 milyon 639 bin TL

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / 11 milyar 172 milyon 157 bin TL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü / 4 milyar 873 milyon 426 bin TL

Göç İdaresi Başkanlığı / 36 milyar 205 milyon 532 bin TL

Avrupa Birliği Başkanlığı / 6 milyar 797 milyon 254 bin TL

Devlet Arşivleri Başkanlığı / 1 milyar 217 milyon 806. bin TL

İletişim Başkanlığı / 6 milyar 155 milyon 14 bin TL

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı / 3 milyar 113 milyon 542 bin TL

Strateji Ve Bütçe Başkanlığı / 306 milyar 770 milyon 439 bin TL

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / 865 milyar 536 milyon 500 bin TL

İklim Değişikliği Başkanlığı / 405 milyon 463 bin TL

TOPLAM: 13 trilyon 343 milyar 5 milyon 772 bin TL

Resmi Gazete'de yayınlanan listelerin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarına, özel bütçeli idarelere yapılacak hazine yardımı dahil edilmediği ve "Deprem Kapsamındaki Ödenek" sütunlarında yer alan tutarların ise "Toplam Ödenek"lere dahil olup sadece bilgi amaçlı olarak ayrıca gösteriliği de not düşüldü.