Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden Oxford Yabancı Dil Kursu, emniyet teşkilatına yönelik özel bir kampanya başlattı. Tüm emniyet personeline %15 indirim sunan kampanya, hem eğitimin önemine hem de kamu kurumları arasındaki dayanışmaya güçlü bir örnek oluşturdu.

Ziyaret ve Jest: Çiçek Takdimiyle Anlamlı Buluşma

Oxford Yabancı Dil Kursu’nun kurucusu Mecit Bayton ve kurs ekibi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek indirim kampanyasını bizzat duyurdu. Ziyaret sırasında Bayton, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’a çiçek takdim ederek emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına duyulan saygıyı ifade etti.

Bu samimi buluşma, sadece bir kampanyanın ötesinde, toplumun temel dinamikleri olan eğitim ve güvenlik alanlarının iş birliğini simgeleyen anlamlı bir anı oldu.

Emniyet Personeline Özel Eğitim Desteği

Kampanya kapsamında, emniyet kimlik kartını ibraz eden tüm personel, Oxford Yabancı Dil Kursu’nun sunduğu tüm programlardan %15 indirimli olarak yararlanabilecek. Kurs, İngilizce başta olmak üzere birçok dilde kaliteli eğitim hizmeti sunarken, bu indirimle teşkilat çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bayton: “Küçük Bir Destekle Büyük Bir Minnetimizi Sunmak İstedik”

Ziyaret sırasında konuşan Oxford Yabancı Dil Kursu Kurucusu Mecit Bayton, “Emniyet teşkilatımız, gece gündüz demeden toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bu çabaya küçük bir katkı sunmak, onlara teşekkür etmek istedik. Eğitim bizim için sadece bireysel değil, toplumsal bir yatırımdır,” dedi.

Eğitime ve Dayanışmaya Devam

Oxford Yabancı Dil Kursu, yalnızca öğrencilerin değil, toplumun farklı kesimlerine hitap eden sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Eğitim alanındaki katkılarını sürdürmeyi hedefleyen kurs, gelecekte farklı kamu kurumlarıyla da benzer projeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Oxford’dan Emniyet Ailesine Mesaj: “Birlikte Daha Güçlüyüz”

Oxford Yabancı Dil Kursu, yaptığı bu jestle sadece bir indirim kampanyası sunmakla kalmayıp, toplumun farklı alanlarında görev yapan kurumlara destek olmanın önemini bir kez daha vurguladı. Bu kampanya, dayanışma kültürünü pekiştirmenin ve eğitime duyulan ortak önemin bir göstergesi olarak hafızalarda yerini aldı.