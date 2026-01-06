26 Gözaltı Kararı, 25 Kişi Yakalandı

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 25’i gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi. Soruşturmada bazı şüpheliler ifade ve testlerin ardından serbest bırakılırken, bazı isimler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile şarkıcı Alya Şahinler'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan oyuncunun evinde de arama yapıldı. Aramanın ardından Güngör, İstanbul’da Halkalı’daki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Süreç boyunca emniyet birimlerinin işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısının fazla olması nedeniyle Doğukan Güngör’ün ifadesinin alınmasının bugüne ertelendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından oyuncunun Adli Tıp Kurumu’na götürülerek gerekli testlerden geçirileceği, sonrasında savcılığın kararını vereceği aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altınbulak da yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin; Doğukan Güngör, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altınbulak, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya ve Ceyda Ersoy olduğu öğrenildi. Cezaevinde bulunan şüphelinin ise Bülent Tetik olduğu belirtildi.

Ünlülere Yönelik Operasyonlar Ekim Ayından Bu Yana Sürüyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 8 Ekim’den bu yana birçok operasyon gerçekleştirildi. Müzisyenler, oyuncular, menajerler ve iş insanları dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış isim ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri alındı.

18 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, testlerin ardından serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de ifade verdikten sonra serbest kalan isimler arasında yer aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD dönüşünde gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunduğu, son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Şüphelilerin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.