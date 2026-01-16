İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Çağla Boz’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyonların ardından şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Dosyada, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 23 kişi yer alıyor.

Çağla Boz Kimdir?

29 Haziran 1999’da İstanbul’da doğan Çağla Boz, aslen Balıkesirlidir. Kariyerine modellik ile başlayan Boz, 2019 yılında New York Fashion Week’te podyuma çıkarak uluslararası arenada dikkat çekti. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmasının ardından oyunculuğa yönelen Boz, 2022’den itibaren dizi ve sinema projelerinde rol almaya başladı.

Kaç Yaşında, Nereli?

1999 doğumlu olan Boz, 26 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan genç oyuncunun ailesinin Balıkesir kökenli olduğu biliniyor.

Neden Gözaltına Alındı?

Edinilen bilgilere göre Çağla Boz, İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyon sırasında Boz’un ikametinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Oyunculuk Kariyeri

Çağla Boz, 2022 yılında “Aynasız Haluk” ile oyunculuğa adım attı. Ardından televizyon, sinema ve dijital platformlarda çeşitli projelerde yer aldı. Rol aldığı yapımlar arasında:

Aynasız Haluk (2022)

Kendi Düşen Ağlamaz (2023)

Limit (2023)

Sınır (2023)

Kör Nokta (2024)

Can Borcu (2024)

Genç yaşına rağmen kısa sürede dikkat çeken bir kariyer grafiği çizen Boz, hem sosyal medya hem de oyunculuk alanındaki yükselişiyle tanınıyor.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Soruşturmanın seyri ve adli sürece ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, kamuoyu gözünü savcılıktan çıkacak kararlara çevirmiş durumda.