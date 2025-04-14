Elbistanlılar Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Ozanlarımızla Elbistan Tanıtım Programı" adıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, dernek üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elbistan'ın kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefleyen etkinlikte, bölgenin ozanları sahne aldı. Program, hem Elbistan'ın kültürel değerlerini vurgulayan hem de dayanışma ruhunu pekiştiren bir atmosfer sundu. Katılımcılar, ozanların performanslarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.