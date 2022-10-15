Kahramanmaraş’ın Taze Ve Kaliteli Tanzim Satışların Tek Adresi Olan Ve Toptan Fiyatına Perakende Satışları İle Dikkat Çeken Özçam Marketlerin 9. Şubesinin Açılışı MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen, Davetliler Ve Vatandaşların Yoğun Katılımıyla Gerçekleşti.

Açılış Programı İlk Olarak Dua Edilmesi Ve Kavurma İkramıyla Başladı.

Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam’ın Açılış Konuşması Sonrası Davetliler Tarafından Açılış Kurdelesi Kesilerek Market İçesindeki Reyonlar Gezildi.

Market Müşterileri Özçam Marketlerin Kaliteyi Ucuza Sunduğunu Belirterek Yeni Açılan Şubenin Kendilerini Mutlu Ettiğini İfade Etti.

Burada Bir Konuşma Yapan MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Bu Açılışta Bulunmaktan Mutluluk Duyduklarını Dile Getirdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa Buluntu İse İşletmenin Açılışının Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.

Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam Kahramanmaraşlı Vatandaşların Alışverişte İlk Adresi Olmaya Devam Edeceklerini Söyledi.