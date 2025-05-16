Şenlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan fen ve teknoloji projeleri, deney uygulamaları ve robotik çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Veliler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrenciler bilimsel çalışmalarını anlatma ve uygulamalı olarak sunma fırsatı buldu.

Etkinliğin, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, takım çalışmasını teşvik etmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Ayrıca şenlik boyunca çeşitli atölye çalışmaları, sunumlar ve uygulamalı bilim gösterileri de gerçekleştirildi.