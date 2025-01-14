Toplumun her kesimini eğitimle buluşturmayı hedefleyen Onikişubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi, özel bireylerin hayata daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlıyor. Kurslar, bireylerin ilgi alanlarına göre çeşitlendirilirken, özellikle el sanatları, müzik, temel yaşam becerileri, okuma-yazma ve kişisel gelişim alanlarına odaklanılıyor.

Onikişubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü yaptığı açıklamada, “Bu proje ile toplumun özel gereksinimli her bireyine dokunmayı amaçlıyoruz. Eğitim sadece akademik becerilerden ibaret değil; özel bireylerin yaşamlarını zenginleştirecek, onlara yeni ufuklar açacak programlarla yanlarında olmayı sürdüreceğiz,” dedi.

Kurslarda bireylerin sosyal uyum ve iletişim becerilerini artıracak etkinliklere ağırlık veriliyor. Gündüzlü bakım evi sakinleri için düzenlenen kurslar yoğun ilgi görürken, huzurevindeki yaşlı bireyler için açılan kurslarda terapi odaklı çalışmalar dikkat çekiyor. Çocuk evlerinde ise yaratıcı drama ve el sanatları kursları ön plana çıkıyor. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine uygun şekilde planlanıyor.

Kurslara katılan bireyler ve aileleri projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Bir huzurevi sakini, “Burada kendimizi daha değerli hissediyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek bizi hem mutlu ediyor hem de sosyal hayatımıza renk katıyor,” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kursların artarak devam edeceğini belirtti. Yeni dönemde farklı gruplar için de özel kursların açılması planlanıyor. Ayrıca kursların sonunda düzenlenecek sergi ve etkinliklerle, katılımcıların emekleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Kahramanmaraş’ta eğitimin kapsayıcı gücünü bir kez daha ortaya koyan bu kurslar, özel bireylerin hayatlarına dokunarak toplumun her kesiminin eşit bir şekilde gelişim fırsatlarına erişimini sağlama hedefini taşıyor.