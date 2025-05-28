Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Akçakoyunlu Ortaokulu’nda eğitim gören hafif düzey özel gereksinimli öğrencilerden Abdulsamet Sakar ve Kerem Bayraktar, dört yıl süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, mezun olan öğrencilere belgelerini takdim ederek onların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Harun Kurt, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde yapılan her çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının önemine değindi.

Okul Aile Birliği Başkanı da konuşmasında, özel öğrenciler için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Mehmet Karataş ve Güneş Yüce ise verilen eğitim süreçleri hakkında bilgi paylaşarak öğrencilerinin mezuniyetine tanıklık etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Coşkulu ve anlam yüklü mezuniyet töreni, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin birlikte çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.