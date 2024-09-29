Olay Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Polis tarafından aranan şahısların evine operasyon düzenlendi. Şüpheliler kapıyı açmadı ve polise karşı koydu. Olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.

18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T, Özel Harekat polisine silahla ateş açtı.

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, yakalanacağını anlayan C.G. namluyu kendine çevirip yaşamına son verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu