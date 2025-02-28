Eğitimde Kahramanmaraş’ın Lider Aslanı olmak isteyen 4, 5, 6, 7. sınıf öğrencileri 15 Mart’ta yapılacak olan sınava başvurarak bursluluk heyecanı yaşayacak.
Özel Kipaş Eğitim Kurumları’na giriş sınavının Son başvuru tarihi 9 Mart.
Başvurular okulun web sitesinden online yapılabilecek.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, giriş sınavı hakkında bilgiler vererek, sınırlı kontenjandan faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini ifade etti.