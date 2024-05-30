Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hazırladıkları kıyafetleri sergiledikleri bir defile düzenledi.

Defile, okulun konferans salonunda velilerin ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öğrenciler, kumaş artıkları ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelerden yararlanarak tasarladıkları kıyafetleri podyumda sergiledi. Geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan kıyafetler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve tasarım becerilerini gözler önüne serdi.

Etkinlikte ayrıca, öğrenciler tarafından yine geri dönüşüm malzemelerinden üretilen eşyalar da sergilendi. Göz alıcı ve yenilikçi tasarımlar, veliler tarafından büyük beğeni topladı.

Kipaş Eğitim Kurumları, Spor Sanat Ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara, Aksu habere yaptığı açıklamada bu süreçte öğrencilerin yeni beceriler kazandığını dile getirerek punch işleme, takı tasarım, motif işleme gibi kültürümüzü günümüze aktaran motiflerle kıyafetlerimizi birleştirdiler. Bu süreçte öğrencilerimize farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.