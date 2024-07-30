Her hastaya gösterdiği yakın ilgi ve özenle tanınan Özel Markasi Hastanesi, başarılı bir operasyona daha imza attı. Hastanenin Üroloji Uzmanlarından Op. Dr. Orhan Sünbül, gerçekleştirdiği ameliyat ile 29 yaşındaki bir hastanın testis operasyonunu başarılı bir şekilde sonuçlandırarak hastanın yeniden sağlığına kavuşmasını sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül, hasta ve gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler vererek bu tür ameliyatların Özel Markasi Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu