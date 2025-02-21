Dr. Öztarakçı, “Soğuk algınlığı, genellikle burun akıntısı, hapşırma ve hafif boğaz ağrısı gibi belirtilerle seyreden, daha hafif bir enfeksiyondur. Buna karşın, grip enfeksiyonları yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, yoğun halsizlik, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi daha ağır semptomlarla ortaya çıkar. Grip, zatürre gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği için özellikle risk altındaki bireylerde dikkatle izlenmelidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca, kış mevsiminde artan soğuk havaların, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için ekstra risk oluşturduğunu belirten Dr. Öztarakçı, şöyle konuştu“Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, dengeli beslenme, yeterli uyku ve hijyen kurallarına uyum, bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin temel taşlarıdır. Grip aşısı da bu dönemde alınması gereken önemli önlemler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Bu uyarılar, vatandaşları kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bilinçlendirmeyi ve gerekli önlemleri almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Sağlık otoriteleri, halkın sağlığını korumak adına tedbirlerini sürdürürken, toplumun da hijyen ve sağlık kurallarına özen göstermesi bekleniyor.