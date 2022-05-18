Pandemi döneminde sık sık vurgulanan ve alışkanlık haline gelen hijyen kurallarına dikkat çekerek çocukların bu alışkanlığı benimsemelerini sağlamak için harekete geçen Özel Megapark Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi ile Özel Beyza Biruni koleji ortaokul öğrencilerine hijyenin önemini anlattı.

Özel Megapark Hastanesi Başhemşiresi Hale Gül Çağlar, Enfeksiyon Hemşiresi Nuray Gül ve Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz’ın sunumlarıyla öğrenciler, el hijyeni nedir ve nasıl yapılır uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladı

Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Megapark Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Nuray Gül, sosyal sorumluluk projelerine önem verdikleri ve bu tarz eğitimlere devem edeceklerini belirtti.