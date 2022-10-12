Bu Kapsamda Şeker Hastalığına Bağlı Olarak Göz Arkası Kanaması Olan 49 Yaşındaki Gülsüm Yılmaz, Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği’ne Gelerek Göz Sağlığına Kavuşup Sağlıklı Bir Hayata Merhaba Dedi.

Diğer Sağlık Alanlarda Olduğu Gibi Göz Sağlığı Alanında Da Yapılan Operasyonlarda Çok Önemli Bir Yeri Olan Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği, Opr. Dr. Mehmet Belgen’nin Başarılı Vitro Retinal Cerrahi Operasyonu Sonrası Gözleri Eski Sağlığına Kavuşan Gülsüm Yılmaz, Kusursuz Görmenin Mutluluğunu Yaşıyor.

Gülsüm Yılmaz, Yeniden Göz Sağlığına Kavuşmanın Verdiği Mutluluğu Aksu Haber İle Paylaştı.

Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Belgen, Yapılan Operasyon Hakkında Bilgiler Vererek Bu Tür Operasyonlarla Hastaların Yaşam Kalitesini Artırmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını İfade Etti.