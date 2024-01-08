Deprem sonrası süreçte ağır hasar alan kent ticaret ve sanayisini ayağa kaldırmak adına özverili çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, tüm bunların yanında sosyal faaliyetler özelinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel spor turnuvası düzenleyen KMTSO, Masa Tenisi, Kort Tenisi ve Satranç turnuvalarıyla sporseverleri buluşturdu.

Birbirinden özel mücadelelere ev sahipliği yapan turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini kent protokolünün elinden aldı. Dereceye girenlere tablet, akıllı saat, kulaklık ve spor çeki hediye edildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Yaklaşık 300 öğrencimizin katıldığı müsabakaları izleme fırsatımız oldu, İnşallah hayat boyu bu anılarını unutmazlar ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ticaret Odamız, 6 Şubat sonrasında çocuklarımızın travmalarını atlatması için sportif müsabakalar düzenlemiş diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.