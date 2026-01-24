Bölgenin göz sağlığı alanında önemli merkezlerinden biri haline gelen Özel Uğur Göz Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarının yanı sıra sosyal etkinlikleriyle de fark oluşturmaya devam ediyor. Hastane yönetimi tarafından düzenlenen kış etkinliği kapsamında, yoğun kar yağışının ardından personel ve hastaların katılımıyla sucuk partisi gerçekleştirildi.

Soğuk havaya rağmen sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, hastane çalışanları ve hastalar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının zorlu günlerinin ardından düzenlenen organizasyonun, moral ve motivasyonu artırdığı ifade edildi.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Toka, bu tür etkinliklerin hem çalışanların motivasyonunu yükselttiğini hem de hastalarla olan bağları güçlendirdiğini belirterek, sosyal faaliyetlere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini vurguladı.