Özge Group’un öncülüğünde Ali Özge Camii önünde kurulan çadırda, yalnızca yemek değil; birlik, beraberlik ve samimiyet de ikram edildi.

Ramazan boyunca yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek sunan Özge Group, gönüllere dokunan bir hizmete imza attı.

Her akşam yüzlerce vatandaşın aynı sofra etrafında buluştuğu bu çadır, sadece bir yemek alanı değil, adeta bir gönül köprüsü oldu.

Ali Özge Camii önünde, KSÜ Avşar Kampüsü’nde kurulan iftar çadırında, son olarak anlamlı bir buluşmaya daha imza atıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile Özge Group yöneticileri, Kahramanmaraşlılarla aynı sofrada oruçlarını açtı.

İftar öncesinde Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Emin Ay, Ramazan’ın ruhuna uygun, gönüllere hitap eden bir sohbet gerçekleştirdi.

Ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar sonrası kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kısa bir selamlama konuşması yaparak vatandaşlara hitap etti.

Samimi sohbetleriyle gönüllere dokunan Yenişehirlioğlu, iftar programına katılan vatandaşlarla birebir ilgilenerek hal hatır sordu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, Özge Ailesi’nin geleneksel hale getirdiği bu anlamlı iftar programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, Ramazan’ın manevi ikliminde böylesine güçlü bir gönül birlikteliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özge Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Özge ise davetlerine icabet eden iftar safrasında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta iftar sofraları, Özge Group’un yüreklere dokunan hizmet anlayışıyla sadece karınları değil, kalpleri de doyurdu. Ramazan’ın manevi iklimi bu sofralarda birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe dönüştü.