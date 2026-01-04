Kahramanmaraş’ta uzun süredir beklenen kar yağışının ardından kent genelinde renkli ve keyifli görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

Parklarda, sokaklarda ve boş alanlarda toplanan vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çekerken, bazıları ise klasik kardan adamın dışına çıkarak yaptıkları farklı kar heykelleriyle dikkat çekti. Ortaya çıkan özgün figürler, izleyenlerin beğenisini topladı.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kar yağışı, soğuk havaya rağmen yüzleri güldürdü. Vatandaşlar, kar yağışının hem şehre ayrı bir güzellik kattığını hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarını sağladığını ifade etti.