Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Ekinözü ilçesinde bulunan Öztürk Mahallesi oldu. Ekipler; mahalle içerisinde bulunan, mevcut çukurlardan dolayı ulaşımda sorun oluşturan ve büyük bir bölümü stabilize (toprak) olan toplamda 15 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama uygulamaları gerçekleştiriyor. Mahalle içerisinde bulunan tüm yolların yenilenmesiyle birlikte Öztürk Mahallesi’nin ulaşım standardı önemli ölçüde artırılacak.

Muhtar Çivi’den Hizmet Teşekkürü

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk Mahallesi Muhtarı Mikail Çivi, “Mahalle içerisinde bulunan yollarımızda oluşan çukurlardan dolayı ulaşımda sorun yaşıyorduk. Ayrıca yollarımızın büyük bir kısmı stabilize olduğu için evlerimiz toz toprak içerisinde kalıyordu. Büyükşehir Belediyemiz mahalle yollarımızı yenileme kararı aldı ve ekipler çalışmalara başladı. Mahallemizin yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenileniyor. Hayrettin Güngör Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.