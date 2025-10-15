Afganistan ve Pakistan sınırında yaşanan son gelişmelerle birlikte bölgedeki tansiyon önemli ölçüde yükseldi. 9 Ekim’de Kabil ve Margha’daki patlama seslerinin ardından Afganistan yönetimi Pakistan’ı suçlamıştı.

11 Ekim’de de sınır hattında çatışmalar patlak verdi. Afgan yetkililer, 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerinin yaralandığını ileri sürerken, Pakistan ise kendi tarafında 23 asker kaybı verdiğini ve 200’den fazla “teröristin” etkisiz hâle getirildiğini iddia etmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkeste mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu süre boyunca, iki taraf da yapıcı diyalog yoluyla bu karmaşık ancak çözülebilir soruna çözüm bulabilmek için çaba gösterecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kabil merkezli Tolo News'un paylaştığı habere göre, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, söz konusu ateşkes bilgisini doğrularken, bu talebin Pakistan tarafından geldiğini kaydetti.