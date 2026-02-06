Geo News gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana geldi.
Polis, patlamada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Emniyet kaynakları, patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini kaydetti.
Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.
Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.