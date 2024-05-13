Bu Kapsamda Kasiad Tarafından Ramada Otelde Pamuk İhracat Ve İthalatına Yönelik Düzenlenen İstişare Toplantısına Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de Katılım Sağladı.

Burada Birer Konuşma Yapan Başkan Öksüz Pamuk Ticaretinin Kahramanmaraş Ticaretindeki Önemine Dikkat Çekti.

Pamuk Ticaretinin Kahramanmaraş Ekonomisinin Önemli Bir Sorunu Olduğunu Belirten Kmtso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Ticarette Her İki Tarafın Da Korunması Gerektiğinin Altını Çizdi.