Son dönemde artan hayat pahalılığı, vatandaşların harcama alışkanlıklarını da ciddi şekilde etkiledi. Bu kapsamda yapılan bir anket, halkın en çok hangi alanlara para harcadığını gözler önüne serdi. Aksu Haber ekibi olarak biz de sokağa çıkarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara “En çok harcamayı nereye yapıyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Gelen cevaplar, ekonomik gerçekliği bir kez daha ortaya koydu.

Görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların büyük çoğunluğu, aylık bütçelerinin önemli bir kısmını kira ve gıda-market alışverişlerine harcadığını dile getirdi. Özellikle son aylarda temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar nedeniyle, market alışverişlerinin ciddi bir yük haline geldiği belirtildi.

Bazı vatandaşlar ise elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların da bütçelerini zorladığını ifade ederken, giyim, sosyal etkinlik ve tatil gibi alanlara neredeyse hiç bütçe ayıramadıklarını söyledi.

Artan kira fiyatları ve gıda enflasyonu karşısında geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişi, alım gücünün giderek azaldığına dikkat çekti. Anket sonuçları, dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşamını sürdürmekte her geçen gün daha fazla zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.