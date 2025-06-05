Kahramanmaraş’ta park halinde bırakılan bir otomobilin freni boşalınca yaşanan kazada, yol kenarındaki iş yerleri zarar gördü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Kuşçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen araç, eğimli bir alana park edildikten kısa bir süre sonra, fren sisteminin boşalmasıyla kendi kendine hareket etmeye başladı.

Kontrolsüz şekilde cadde üzerinde ilerleyen otomobil, yol kenarında bulunan iş yerlerine çarparak durabildi. O anlarda bazı esnafın iş yerlerinin önünde sohbet ettiği ve panikle geri çekildikleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Araç, dükkanların cam ve cephelerine çarparak maddi hasara yol açtı.

Kazayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde hasar oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Esnaf ve çevre sakinleri, araç sahiplerini park sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.