Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın doğruladığı programa göre Ermenistan, 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte üç devlet okulunda Türkçe derslerini müfredata dahil etti.

Türkçe dersleri, 10–12. sınıf düzeyinde okutulacak. Farsça ve Gürcüce dersleri ise 5. sınıftan itibaren verilecek.

Türkçe derslerin müfredata eklenmesi, 2021’de onaylanan hükümet programı kapsamında başlatılan bölgesel dil politikaları kapsamında kararlaştırıldı. Söz konusu politika, öğrencilerin Rusça, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra bölgesel dilleri de öğrenmesini teşvik ediyor.