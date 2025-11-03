Yılın ikinci yarısına ait dört aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı ve böylece memur ve emeklilerin dört aylık zam farkı netleşti.

TÜİK verilerine göre ekim enflasyonu aylık bazda yüzde 2,55 olarak gerçekleşti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25, memur ve emekliler ise yüzde 16,55 oranında artış alacak.

İki aylık TÜFE verilerine bağlı olarak memur ve emeklilerin maaşlarına bin liralık bir taban artışı da eklenecek. Bu artış, milyonlarca kişinin maaşına doğrudan yansıyacak.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon yüzde 10,25 oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu.

Kasım ve Aralık ayı verileri de eklendiğinde, yeni yılın ilk altı aylık zam oranları kesinleşmiş olacak.