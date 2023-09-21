"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasar alan binaları döşediği dinamitlerle yıkan ve çevresinde "Bombacı kadın" olarak tanınan Esra Eken, afetin izlerinin silinmesinde görev yapıyor.

Çukurova Üniversitesinden 2008 yılında Maden Mühendisi olarak mezun olan 38 yaşındaki Eken, yaklaşık 15 yıl çeşitli bölgelerdeki maden ile inşaat sahalarında delme ve patlayıcı uzmanı olarak görev yaptı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gelen Eken, burada meslektaşlarıyla çalışmaya başladı.

Birçok insanın girmeye bile cesaret edemediği ağır hasarlı binalarda duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren Eken, daha sonra patlayıcıları birbirleriyle bağlamak için fitil döşüyor.

Kimi zaman saatler kimi zaman günlerce süren bu riskli işlemin ardından döşenen dinamit kapsüllerini manyetoya entegre eden Eken, güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla binaların yıkımını gerçekleştiriyor.