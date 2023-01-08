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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan İse Yaptığı Açıklama Da “Ulubahçe Mahallemizin İhtiyacı Olan Mahalle Konağımızın Temelini Atmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz. En Kısa Sürede Bitirerek Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunacağız” Sözlerine Yer Verdi.

Ulubahçe Mahalle Muhtarı Cuma Yumrutaş, Mahalle Konağı Çalışmasını Başlatan Başkan Yılmazcan’a Teşekkür Etti.

Temel Atma Törenine Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ulubahçe Mahalle Muhtarı Cuma Yumrutaş Ve Mahalle Sakinleri Katılım Sağladı.

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