Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, tescillenmesi için çalışmaları süren Pazarcık Beşçeşme sarımsağı üreticilerini ziyaret etti.

Burada başkan Yılmazcan, Beşçeşme sarımsağının üretimini ve ticaretini yapan Görür Tarım İşletme Sahibi Memik ve İdris Görür’den bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçede üretimi yapılan beşçeşme sarımsağı ile ilgili bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında başkan Yılmazcan, “belediye olarak bizler her zaman üreticilerimizin yanındayız” dedi.