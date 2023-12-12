Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi de en fazla hasar alan ilçelerden biriydi, Birçok ev ve işyerinin depremlerde yıkıldığı Pazarcık İlçesinde Kalıcı Konutların inşaası sürüyor.

Bu kapsamda, Pazarcık İlçesinde Köy evleri İnşaatları başladı. İlçeye bağlı Kocadere Mahallesinde 56 adet deprem Köy evi inşaatlarını Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Pazarcık belediyesine bağlı ekipler, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz Pazarcık İlçemizde yaraları sarmak için Devletimizle milletimiz kaynaşarak kocadere mahallesine 56 adet kalıcı depremzede köy evlerinin inşaatının hızla devam ettiğini ifade etti.

Büyüknacar Kocadere Mahalle Muhtarı Müslüm Elveren Yapılan çalışmalar için teşekkür etti.