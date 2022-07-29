Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Pazarcık ilçesinde bulunan Mehmet Özdal Caddesi oldu. Okul bölgesinde bulunması ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlaması dolayısıyla yoğun olarak kullanılan caddede ekipler sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki arterde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla bölgede ulaşım konforunun ve güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 Ulaşım Yatırımları kapsamında belirlediğimiz öncelik sırasına göre şehrimizin muhtelif yerlerinde yol yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Pazarcık’ta yoğun olarak kullanılan ve okul bölgesine ulaşım sağlayan Mehmet Özdal Caddesi oldu. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan caddede ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde ulaşım ağımızı geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.